Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев обжаловал приговор

Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев, осужденный к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, обжаловал приговор. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила его адвокат Лариса Исаева. Заседание в Верховном суде Башкирии еще не назначено. По мнению адвоката, оно может состояться осенью.

Ленинский районный суд вынес приговор в начале июня. Помимо Кучарбаева по уголовному делу были осуждены вице-премьер республики — министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев — на шесть лет, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин и экс-замглавы Кумертау Юрий Куров — на пять лет, а начальник отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 млн руб. были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться, а обвиняемые об этом знали. Тем не менее, фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали их акты приемки и ввода в эксплуатацию. «Получив разрешение на ввод, руководство ГКУ «УКС РБ» отчиталось об успешном завершении строительства и исполнении государственных контрактов, а также в полном объеме оплатило работы подрядчика»,— отметили в пресс-службе управления СКР по Башкирии. В ведомстве добавили, что «в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба, на их движимое и недвижимое имущество наложен арест».

Вину осужденные не признали. Они были взяты под стражу в зале суда.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда, остальные осужденные жалобы на приговор, который пока не вступил в силу, еще не подали.

В правительстве Башкирии комментировали, что до вступления приговора в законную силу Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев останутся на своих должностях.

Венера Хисамова

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