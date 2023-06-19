В центре Ярославля разбили стекла в развлекательном заведении

В Ярославле 18 июня неизвестный разбил стекла в развлекательном заведении, расположенном в Депутатском переулке. Фотографии повреждений появились в социальных сетях, факт происшествия подтвердили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Егор Бубнов Место происшествия

Фото: Егор Бубнов

На фото видно, что поврежден вход в здание, разбита одна из витрин. На стенах появилось граффити. Нападавшего не испугали и видеокамеры, установленные на входе.

В УМВД по Ярославской области подтвердили, что хозяева развлекательного заведения обратились в полицию. По данному факту ведется проверка. В УМВД намерены установить подозреваемых в совершении указанного правонарушения.

Алла Чижова