В центре Ярославля разбили стекла в развлекательном заведении

В Ярославле 18 июня неизвестный разбил стекла в развлекательном заведении, расположенном в Депутатском переулке. Фотографии повреждений появились в социальных сетях, факт происшествия подтвердили в УМВД по Ярославской области.
Место происшествия
Фото: Егор Бубнов
На фото видно, что поврежден вход в здание, разбита одна из витрин. На стенах появилось граффити. Нападавшего не испугали и видеокамеры, установленные на входе.
В УМВД по Ярославской области подтвердили, что хозяева развлекательного заведения обратились в полицию. По данному факту ведется проверка. В УМВД намерены установить подозреваемых в совершении указанного правонарушения.