Волгоградский парламент рассмотрит закон о платных парковках

Законопроект о платных парковках поступил на рассмотрения в Волгоградскую областную думу. Текст изучит комитет по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно тексту законопроекта, освобождены от оплаты будут ветераны, инвалиды I и II групп, многодетные семьи, участники СВО и их родственники, а также владельцы электромобилей.

Платные парковки не появятся на территории общедомового имущества многоквартирных домов. Кроме того, в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20:00 до 08:00 парковка будет бесплатной.

Для посетителей спортивных, образовательных и медицинских учреждений, а также объектов культуры и государственных служб предусмотрена 15-минутная бесплатная парковка.

Никита Маркелов