В Челябинской области спрос на медиков вырос в полтора раза за год

За пять месяцев 2023 года работодатели Челябинской области открыли 6,3 тыс. вакансий для медиков и фармацевтов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает HeadHunter.

На сегодня средние предлагаемые зарплаты для медицинских работников на Южном Урале варьируются от 34 тыс. до 70 тыс. руб. Год назад было 30-60 тыс. руб.

В среднем по России по итогам пяти месяцев количество вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» увеличилось на 22%, до 305 тыс. Средняя зарплата составляет 40-75 тыс. руб. Эта сфера находится на втором месте по степени нехватки кадров – на одну вакансию приходится около двух активных резюме при норме от четырех до восьми. Меньше только в автобизнесе – 1,8. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Чукотском, Ненецком, Еврейской автономных округах и Курганской области, где на одну вакансию приходится менее 0,5 резюме. Всего в 17 регионах России вакансий для медработников больше, чем резюме. В Челябинской области на одну вакансию приходится одно резюме, что тоже говорит о кадровом дефиците.

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