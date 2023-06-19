Сергей Лазарев приедет в Верхнюю Салду на юбилей ВСМПО-АВИСМА

Поздравить горожан и гостей города с юбилеем предприятия ВСМПО-АВИСМА, перешагнувшего девятый десяток лет, в Верхнюю Салду приедет Сергей Лазарев. Дарить свое творчество салдинцам звезда российской эстрады будет 2 июля. Концертная программа пройдет в городском парке.



Празднование дня завода в этом году продлится неделю — с 24 июня по 2 июля. Для сотрудников компании запланировано много мероприятий и приятных сюрпризов. Так, одним из важнейших подарков станет долгожданное открытие новой производственной линии, строительство которой продолжалось около трех лет.

Для салдинцев подготовили масштабную культурную и спортивную программу. Состязания пройдут практически по всем видам спорта: футболу, велоспорту, волейболу, пауэрлифтингу и др. Самым и яркими спортивными мероприятиями станут соревнования по мотоспорту и уже традиционная «Ударная десятка» — турнир по боксу и чемпионат по силе удара, которые проводятся прямо в цехах завода. Проект стал неотъемлемой частью праздника с 2017 года. «Ударная десятка» пройдет 30 июня в стенах нового производственного комплекса.

На протяжении всей праздничной недели пройдет череда награждений и чествований лучших сотрудников, передовиков производства и ветеранов ВСМПО-АВИСМА. Финалом поздравительного тура станет большой праздничный вечер во Дворце культуры имени Агаркова, где организаторы обещают насыщенную программу и много приятных сюрпризов.

Праздничные мероприятия завершатся в воскресенье, 2 июля, большим концертом Сергея Лазарева.