Петербургский суд отправил чемпиона РФ по бегу в колонию за избиение соседа

Четырежды чемпион России по бегу на короткие дистанции Александр Хюгге отправится в колонию на 2 года за избиение 54-летнего соседа в лифте. Приговор бывшему спортсмену, ранее проходившему подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга

Вмененный Хюгге инцидент произошел 23 мая 2022 года. Сначала экс-спортсмен в неадекватном состоянии, будучи в одном белье, напал в подъезде на 49-летнюю женщину, а позже принялся избивать в лифте своего соседа, нанеся ему несколько ударов рукой и ногой. Мужчине удалось вырваться из лифта и вызвать полицию.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу С. - в счет материального ущерба 40 221 рубль, в счет возмещения морального вреда 450 тыс. рублей»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, в 2021 году Хютте задержали в Петербурге в состоянии, похожем на наркотическое опьянение, при нем полицейские нашли пакет с наркотиком, который экс-спортсмен предположительно заказал в интернете через малознакомого человека. Оставлять под стражей на время расследования его не стали. Позже суд не нашел подтверждения намерения мужчины продать наркотик и закрыл уголовное дело о незаконном обороте.

В 2015 году Александр Хютте попался на употреблении допинга и уклонении от проверки на применение запрещенных в спорте веществ. Позже его дисквалифицировали на четыре года. В 2016 году во время расследования допинговых нарушений в России бывший спортсмен выступал информатором Международной федерации легкой атлетики (IAAF). После дисквалификации Хютте работал пожарным.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте