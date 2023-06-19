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Мининский университет на лето передаст общежитие на нужды добровольцев СВО

Нижегородский педагогический университет имени Минина (НГПУ) на лето устроит в общежитии на улице Челюскинцев пункт временного размещения для жителей региона, которые хотят отправиться добровольцами в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общежитие находится в Автозаводском районе. По словам ректора Виктора Сдобнякова, это удобно для логистики вооруженных сил. Студентов, у которых учебный процесс еще не закончился, переселят в два других общежития вуза в центре города.

Елена Ковалева

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