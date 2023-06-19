В Самаре погиб участник триатлона IRONSTAR 113 SAMARA 2023 из Екатеринбурга

В Самаре погиб 37-летний участник триатлона IRONSTAR 113 SAMARA 2023 из Екатеринбурга. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту происшествия.

По предварительным данным ведомства, утром 17 июня участник индивидуальной гонки нырнул с баржи в воду и пропал. В результате поисково-спасательных мероприятий спортсмен был обнаружен мертвым. Предварительной причиной смерти названо утопление.

Организаторы соревнований отметили, что такое происшествие произошло впервые за девятилетнюю историю стартов. По данным IRONSTAR, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 млн руб. для допуска к соревнованиям.

Следственные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Андрей Сазонов