В Башкирии нашли мертвым судебного пристава

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Ермекеевском районном отделении судебных приставов Ильдар Гилязов покончил с собой, сообщил Telegram-канал Mash Batash. По информации издания, его тело было обнаружено в уличном туалете возле здания Бижбулякского межрайонного суда в селе Ермекеево. Рядом с телом лежало табельное оружие погибшего. В пресс-службе республиканского СКР информацию не комментируют.

Ильдар Гилязов жил в Ермекеево с пожилыми родителями. По их мнению, сын мог свести счеты с жизнью из-за «слишком тяжелой работы». Как сообщил Telegram-канал, погибший «работал на износ» и дважды хотел уволиться, но после подачи рапортов его уговаривали остаться. Другая предположительная причина смерти — якобы из-за девушки.

Венера Хисамова

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