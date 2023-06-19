В Сочи ограничат движение на улице Черноморской до 3 июля

В Сочи с 19 до 3 июня ограничат движение автотранспорта на улице Черноморской в связи с заменой магистрального трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Автодорогу перекроют для автомобилей на участке от пересечения с проспектом Пушкина до выезда на Курортный проспект. Городской маршрут №115 будет следовать в Адлер по новому пути на период ограничений.

«После остановки “Парк Фрунзе”, будет следовать по проспекту Пушкина на ул. Курортный проспект до остановки “Санаторий им. Я. Фабрициуса”, исключая остановку “Дендрарий”, далее по маршруту»,— говорится в сообщении.

При этом в прямом направлении изменений на маршруте нет.

Анастасия Донскова

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