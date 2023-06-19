Кубань будет экспортировать зерно в Иран

Кубанские предприятия подписали соглашения о поставках продукции, в том числе зерновых культур в Иран. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Договоренности между сторонами были достигнуты в рамках выставки Iran Agrofood-2023 в Тегеране.

«В прошлом году внешнеторговый оборот Краснодарского края с Ираном вырос в полтора раза, большую долю товарооборота составляет именно экспорт»,— говорится в сообщении.

Предварительно кубанские и иранские предприятия договорились о поставках подсолнечного масла, сельхозкультур, зерновых, зернобобовых и ПЭТ-тары.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что взаимодействие между сторонами будет строиться по принципу взаимодействия с белорусскими партнерами — с помощью «рамочного соглашения» и дорожной карты.

В Ирано-Российской торговой палате заявили, что рассматривают создание совместных предприятий как на территории Ирана, так4 и в Краснодарском крае. Иранская сторона выразила заинтересованность возможностями региона в области сельскохозяйственного машиностроения и металлургии.

Анастасия Донскова

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