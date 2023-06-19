Петербург замкнул топ-10 среди регионов по уровню сокращения стихийных свалок

Санкт-Петербург занял 10 место в рейтинге российских регионов, где за год наиболее активно сокращалось количество несанкционированных свалок мусора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании «Финэкспертиза». В городе за 12 месяцев стало на 148 стихийных свалок меньше.

В топ-10 вошли также Башкортостан (-921 объект), Челябинская область (-525), Пермский край (-406), Самарская область (-294), Ханты-Мансийский автономный округ (-283), Нижегородская (-224), Свердловская (-201), Ленинградская (-164) и Волгоградская области (-148). При этом Башкортостан сохранил первое место среди субъектов РФ по общему количеству все еще существующих свалок.

Общее же число незаконных свалок в России сократилось впервые за четыре года и составило 12,9 тыс. объектов на конец 2022 года. Это на 2,6 тыс. меньше, чем в 2021 году. По сравнению с ним темпы устранения свалок увеличились практически в два раза.

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