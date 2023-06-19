Башкирия закажет еще 200 сувенирных наборов «Шаймуратов» за 2,4 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии с помощью запроса котировок 27 июня намерено выбрать поставщика 200 сувенирных наборов «Шаймуратов», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 2,4 млн руб. Он будет оплачен за счет бюджета республики.

Сувенирные наборы необходимо поставить до 25 декабря. В каждом наборе должны быть разные сорта меда: липовый, цветочный, мед в сотах и бортевой, чай с травами, два вида безалкогольного бальзама и розетка из липы с зарисовкой видов природы, выполненной в технике лаковой живописи художественной гуашью и акварелью. Они должны быть упакованы в деревянный кейс с рисунком авторской работы, изображающим генерала Шаймуратова на коне в момент кавалерийской атаки на фоне гор, рек и лесов. Исходя из начальной цены, каждый такой набор обойдется в 12 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале июня «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку 100 сувенирных наборов «Шаймуратов» с индивидуальным предпринимателем Ольгой Губачевой по начальной цене 1,2 млн руб.

Майя Иванова

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