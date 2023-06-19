Уровень бедности в Нижегородской области снизился до 8%

По итогам 2022 года за чертой бедности проживали 8% жителей Нижегородской области. Регион остался на 18 месте среди 85 субъектов России в рейтинге «РИА Новости» по доходам населения. В 2021 году уровень бедности в регионе оценивался в 8,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При составлении рейтинга учитывались данные Росстата за 2022 год.

Отношение медианных доходов нижегородцев (когда 50% граждан получают больше, 50% — меньше этой суммы) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за год выросла с 1,63 до 1,73. В среднем по России этот показатель составил 1,76.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019 году Нижегородская область попала в пилотный проект по снижению уровня бедности. В регионе был создан реестр семей с доходами ниже прожиточного минимума, и появился механизм социальных контрактов. По ним безработные граждане получают выплаты, а взамен пытаются трудоустроиться. К 2030 году нижегородские власти планируют снизить уровень бедности до 5%.

В России в целом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году снизилась с 11% до 9,8%. В тройке лидеров рейтинга по доходам населения остаются Ямало-Ненецкий (отношение доходов к набору продуктов — 3,2; за чертой бедности — 4,5% жителей) и Ненецкий (3; 9%) автономные округа и Москва (2,6; 5%). Последние строчки заняли Ингушетия (1; 30,5%), Тыва (1; 28,8%) и Карачаево-Черкесия (1; 22%).