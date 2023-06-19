Годовое собрание акционеров «Татнефти» не состоялось из-за отсутствия кворума

Годовое собрание акционеров компании «Татнефть», которое должно было пройти 16 июня, не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом сообщает «Интерфакс».

На этом мероприятии акционеры компании должны были решить вопрос о распределении прибыли предприятия и выплате дивидендов за 2022 год, а также утвердить новый совет директоров, определить аудитора, утвердить отчетность организации, устав и некоторые положения ПАО в новой редакции.

Теперь повторное годовое собрание «Татнефти» состоится 30 июня.

Напомним, ранее совет директоров предприятия рекомендовал начислить акционерам за прошлый год 67,28 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев

"Ъ-Казань"