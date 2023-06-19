«Мы понимаем, что должны работать на экспорт»

«Ателье Гончарова» перенесло производство музыкальных инструментов из Москвы в Нижний Новгород, где планирует увеличить мощности и расширить ассортимент. Почему компания уехала из столицы и как строит бизнес в нашем городе, рассказал основатель ателье Владислав Гончаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

— Мы перенесли производство музыкальных инструментов из Москвы в Нижний Новгород, потому что столкнулись в столице с кадровой проблемой: там нет готовых специалистов в нашей отрасли, их нужно учить. А в Нижнем Новгороде есть четыре музыкальных училища, консерватория и богатые промышленные традиции. Здесь мы нашли тех, кто хочет заниматься творческим производством, учиться работать в новой для России креативной индустрии.

Сейчас в нашем ассортименте духовые и струнно-смычковые инструменты, планируем выйти на рынок инструментов для профессиональных музыкантов.

Пока что для производства большинства изделий мы вынуждены использовать до 30% иностранных компонентов. С отечественными предприятиями наше взаимодействие ограничивается только поставками сырья, потому что кооперация в России развита слабо.

Поэтому приоритетная задача — начать самим изготавливать то, что мы сейчас вынуждены закупать. Для этого расширяем штат, ищем новые площади и закупаем оборудование. Это большой и затратный эксперимент — сейчас у нас есть силы быть независимыми от иностранных поставщиков на производстве струнно-смычковых инструментов. Там мы максимально используем российское сырье, вплоть до винтиков. Исключение — черное дерево, которое нужно и для струнных инструментов, и для кларнетов, и для гобоев.

Так как наши инструменты покупают в основном государственные учреждения культуры — школы, училища, театры и симфонические оркестры, — при переходе на полный цикл производства нам не хватает российского спроса. Например, чтобы выпускать конкурентные по цене и качеству фаготы, нужно их делать не менее 100 штук в год. Это связано с наладкой станков, разумным их использованием и достаточной нагрузкой на остальные участки производства. Но столько фаготов в России не нужно, и мы понимаем, что должны работать на экспорт. Поэтому мы начинаем взаимодействовать с зарубежными компаниями. После введения санкций объемы экспортных поставок не сокращались, но прямые контакты с некоторыми поставщиками прекратились. Например, с французской Buffet Group, чьи инструменты мы собираем для стран СНГ, мы теперь сотрудничаем через третьи страны.