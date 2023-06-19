В Орловском карьере в Петербурге нашли тело водителя из Турции

Тело мужчины извлекли полицейские из Орловского карьера на севере Санкт-Петербурга, сообщил 47news со ссылкой на собственные данные от правоохранительных органов. Погибший оказался гражданином Турции, работавшим водителем.

Погибшего 39-летнего мужчину обнаружил местный житель, гулявший возле карьера, днем 18 июня. Прибывшая на место полиция через полчаса вытащила на берег тело и установила личность. Мужчина, по предварительным данным, приехал в город 11 июня. Признаков насильственной смерти на теле не нашли. Информацию о трагедии передали в посольство Турции.

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