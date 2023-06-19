Вынесен приговор председателю сельхозкооператива «Гафурийский» за мошенничество

Гафурийский межрайонный суд признал председателя СППК «Гафурийский» Любовь Рябову виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканской прокуратуры и СКР по Башкирии.

Суд установил, что Любовь Рябова в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подала в министерство сельского хозяйства республики заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат. В 2022 году она ежеквартально предоставляла документы в министерство сельского хозяйства Башкирии с ложными сведениями о закупке сельхозпродукции у членов кооператива на общую сумму более 6 млн руб. На их основании кооперативу выделили субсидию в 627 тыс. руб., что посчитали ущербом бюджету республики.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Гафурийский», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в июле 2019 года. Компания занимается переработкой и консервированием мяса. Выручка в 2022 году составила 8,96 млн руб., чистая прибыль — 45 тыс. руб. Любовь Рябова возглавила кооператив в начале 2021 года.

Майя Иванова

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