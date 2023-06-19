Минобороны рассказало о спасении российскими моряками 68 человек с судна в Средиземном море

Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 июня экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судна «Пижма» спасли 68 пассажиров терпящего бедствие судна под флагами Германии и Греции. После оказания медицинской помощи пострадавшие были доставлены в бухту острова Калимнос.

«Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, сигнал бедствия от «Авалона» был принят фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» во время следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря. После получения сигнала российские корабли изменили курс и последовали в район бедствия.

Уточняется, что операция по спасению находившихся на борту «Авалона» людей прошла успешно. Их эвакуировали на борт «Пижмы», где оказали необходимую медицинскую помощь. После чего пострадавшие были доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.