Минпромторгу РФ не удалось оспорить итоги торгов по продаже имущества завода имени Дзержинского

Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении заявления о признании недействительными торгов по продаже имущества завода Дзержинского. Напомним, весной победителем торгов стало столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”». Цена сделки составила 725 млн руб. Представители Минпромторга на сегодняшнее заседание не явились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление об оспаривании результатов торгов по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Минпромторг РФ направил 23 мая 2023 года. Министерство считает незаконными результаты процедуры, по итогам которой производственные площадки предприятия приобрело столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», косвенно связанное с кировским агрохолдингом «Дороничи». Договор купли-продажи актива за 725 млн руб. был заключен 24 мая. По условиям документа, оплата должна произойти в течение 30 дней.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. С 12 декабря прошлого года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составляла 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%, но не могла упасть ниже 5% от начальной.

Ранее источники в сфере ОПК не исключали, что сделка совершается в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП “Авитек”» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), которое долгое время было основным заказчиком завода Дзержинского.