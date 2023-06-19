В Коркинском районе нашли боевой артиллерийский снаряд

Сотрудники Росгвардии ликвидировали боевой артиллерийский снаряд, найденный на садовом участке в поселке Первомайский (Коркинский район). Об этом сообщают в пресс-службе ведомства в Уральском округе.

Боеприпас нашли рабочие при проведении земельных работ на участке в садовом товариществе «Цементник-1». Информацию о подозрительном предмете передали в полицию. Прибывшие на место специалисты установили, что 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем имеет следы глубокой коррозии, долгое время пролежал в земле и опасен для окружающих. Сотрудники Росгвардии поместили снаряд в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте