В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождей, гроз и града

В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, гроз и крупного града, которые ожидаются в южной, восточной, центральной и горной части полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

В ведомстве отметили, что в данных условиях существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, жилищного хозяйства, а также увеличения числа дорожных аварий.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач»,— говорится в сообщении.

Жителей предупредили о возможных происшествиях в акватории Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Анастасия Донскова

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