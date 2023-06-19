Башкирия не вошла в топ-30 рейтинга по доходам населения

Башкирия осталась на 39 месте в рейтинге российских регионов по доходам населения в 2022 году. Самыми благополучными в материальном отношении стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва, сообщает РИА Рейтинг.

Доля населения за чертой бедности, имеющих среднедушевые доходы ниже официальной границы бедности, за прошлый год в Башкирии сократилась за год на 1,3 процентных пункта, до 10,1%. В среднем по стране насчитывается 9,8% бедных. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в республике составляет 1,56 (в среднем — 1,76).

Татарстан занял 11 строчку, за медианные доходы там можно купить два фиксированных набора товаров и услуг. В такой набор включают продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги населению.

Влада Шипилова

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