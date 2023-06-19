В Ярославле вынесли приговор «черному риелтору»

Житель Ярославля признан виновным в мошенничестве с квартирами умерших. Он помог завладеть тремя квартирами одиноких ярославцев. Приговор по уголовному делу вынес Кировский районный суд Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Ярославле действовала группа «черных риелторов». Получая сведения о смерти горожан, у которых не имелось родственников, они занимались перепродажей их квартир. Как рассказали в Ярославском областном суде, подсудимый в составе группы готовил от имени умерших подложные документы на продажу квартир и оформлял переход права собственности на недвижимость на подставных лиц.

По этой схеме была оформлена собственность на 3 квартиры, 2 из них перепроданы. Мошенники получили за недвижимость почти 3 млн. Оформить собственность еще на одну квартиру не удалось из-за сомнений государственного регистратора в подлинности предоставленных документов.

В отличие от других участников группы, подсудимый свою вину признал. Заключил досудебное соглашение. Кировский районный суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело остальных «черных риелторов» продолжает рассматриваться в суде.

Алла Чижова