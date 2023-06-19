На Кубани 60 придомовых территорий остаются подтопленными

В трех населенных пунктах Лабинского, Кавказского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края остаются подтопленными 60 придомовых территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

По данным спасателей, воду откачивают с территории двух частных участков в ст. Владимирской Лабинского района. Подтопленными по-прежнему остаются 53 придомовых территорий в Усть-Лабинске. Также пять участков подтоплены в Кропоткине. В дома вода не заходила ни в одном из населенных пунктов.

В регионе работают 16 оценочных комиссий в трех муниципалитетах.

«Сотрудники МЧС Кубани призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой»,— предупреждает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

Анастасия Назарова