«Росгосстрах» застраховал ответственность крупного производителя вин и коньяков

Филиал «Росгосстраха» в Ростовской области обеспечил страховой защитой гражданскую ответственность владельца опасного объекта — крупного российского производителя вин и коньяков. Хотя основная продукция этого предприятия совершенно безопасна для потребителей и ее качество отмечалось на различных конкурсах, в производственном процессе задействован ряд объектов, относящихся к категории опасных. Согласно требованиям действующего законодательства, каждый владелец опасного объекта обязан застраховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК "РОСГОССТРАХ" Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК "РОСГОССТРАХ"

Страховой защитой обеспечена гражданская ответственность при эксплуатации сети газопотребления предприятия, транспортного участка, площадки компрессорного участка, а также склада ядохимикатов. Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесенный в результате аварии на опасном объекте жизни, здоровью, условиям жизнедеятельности и имуществу третьих лиц, в том числе сотрудников предприятия.

Общая сумма ответственности компании «Росгосстрах» составила 152,5 млн рублей.

«Этот договор с нашим клиентом заключался уже после вступления в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», в которых важнейшим изменением стало увеличение лимитов возмещения — с 30 марта этого года они выросли в среднем на 30%, — напомнил директор Ростовского филиала «Росгосстраха» Дмитрий Есипов. — Теперь при гибели человека на опасном объекте лимит возмещения родственникам составляет уже не 2 млн, а 3 млн рублей, и до 40 тыс. рублей составляет возмещение расходов на погребение. Это повышает уровень социальной защиты сотрудников, работающих на опасных участках предприятия, и жителей прилегающих к ним территорий, а также обеспечивает более надежную финансовую защиту нашего клиента на случай ЧП. Со своей стороны, «Росгосстрах» обеспечивает качественный сервис при сопровождении договора и оперативные выплаты пострадавшим».

ПАО «Росгосстрах»