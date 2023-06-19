На проект по ремонту Арбитражного суда Башкирии потратят до 1,5 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ремонту своего четырехэтажного здания на улице Октябрьской революции, 63а в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 1,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 июля. Работы профинансирует федеральный бюджет.

Согласно техдокументации, подрядчик должен за 70 рабочих дней предусмотреть в проекте ремонт стен, потолков, лестниц, входных групп и фасадов здания, подсветку последнего, замену кровли, озеленение и благоустройство территории, восстановление и укладку асфальта на прилегающих тротуарах и дорогах.

Венера Хисамова

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