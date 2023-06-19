КРПК обсуждает с застройщиком «Самолет» проекты комплексного развития территорий в Прикамье

«Корпорация развития Пермского края» обсуждает с крупным федеральным застройщиком ГК «Самолет» перспективы участия в проектах комплексного развития территорий (КРТ) в регионе. Об этом сообщил гендиректор КРПК Алексей Бураков в своем телеграм-канале. Отметим, что структура краевых властей «Корпорация развития Пермского края» определена одним из операторов реализации проектов КРТ в Прикамье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О планах захода в Пермский край девелопера «Самолет» стало известно недавно. По сведениям «Ъ-Прикамье», ГК «Самолет» уже рассматривала несколько участков для жилой застройки в Перми, в том числе территорию бывшего аэропорта Бахаревка и участки в микрорайоне ДКЖ. Однако федерального застройщика больше заинтересовало освоение микрорайона ДКЖ. В девелоперском холдинге сведения о заходе в Пермский край комментировать не стали.

Как указано на официальном сайте ГК «Самолет», география деятельности группы включает Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тюмень. «Самолет» входит в топ-10 крупнейших застройщиков страны. По данным «Ъ-Прикамье», основными владельцами девелопера выступают экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, бизнесмен Павел Голубков и совладелец ГК «Киевская площадь» Год Нисанов. Этой весной информированные источники уже сообщали о возможном приобретении «Самолетом» территории бывшего аэропорта Бахаревка в Перми. Этот актив в 40 га девелопер мог приобрести у местного бизнесмена Максима Итунина. Участок на Бахаревке господин Итунин купил у холдинга «Сатурн-Р» в 2023 году, но о планах на него не распространялся.