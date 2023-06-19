Полицейские задержали 20 нелегалов из Узбекистана на стройке ЖК в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции задержали 20 нелегальных мигрантов из Узбекистана во время проверки крупной стройплощадки в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В отношении всех иностранцев составили протоколы о нарушении правил въезда в РФ (ч.1 ст.18.8 КоАП РФ) и незаконной трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ). Также будет решаться вопрос о депортации десяти узбеков.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», миграционный рейд при поддержке спецназа прошел на стройке ЖК «Горизонты Нижнего» на улице Родионова. Юрлицу, которое наняло гастарбайтеров-нелегалов на стройку жилого комплекса, также грозит административная ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Она предусматривает штраф в размере от 250 тыс. до 800 тыс. руб.

Анастасия Еремина