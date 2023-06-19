FATF пригрозила черным списком

В Париже 19 июня соберется Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эта организация может лишить Россию допуска на зарубежные рынки. Структура называется FATF — это одна из самых влиятельных межправительственных организаций в вопросах международных платежей. Она разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Рекомендациями их можно назвать формально: если они не выполняются, страну могут занести в черный список и поставить в один ряд с Ираном, Северной Кореей и Мьянмой. Российские власти, если верить СМИ, готовятся к такому исходу и стараются его не допустить. Получится ли? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

2003 год: министр финансов Алексей Кудрин меняет законодательство и создает первую в стране финансовую разведку. Такими были условия FATF, чтобы Россию убрали из черного списка и приняли в число участников организации. Спустя 20 лет процесс развернулся. Россию исключили, а теперь могут и отозвать статус белой юрисдикции.

По крайней мере, этого требует Киев. Bloomberg сообщает, что Россия просит о помощи дружественные страны, чтобы они голосовали против. Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина признается, что старается убедить FATF не пополнять черный список. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков подтверждает, что от мнения организации зависят все международные платежи:

«Задача этой организации определить общие правила борьбы с отмыванием капиталов, полученных преступным путем, а также капиталов, которые используются для финансирования терроризма. Участие в FATF является добровольным. Была договоренность, что будут вырабатывать общие правила. Для их соблюдения назначаются комиссии, которые приезжают в каждую страну и тщательно изучают законодательство, нормативные документы, то, как работает финансовая разведка».

Последний раз такая комиссия изучала российский опыт в 2019-м и осталась довольной. Неудивительно: по некоторым разработанным FATF критериям Москва превосходила Вашингтон. Поэтому сейчас российские власти говорят, что решение о включении в черный список будет необъективным. Но формально основания для этого есть, говорит эксперт по противодействию коррупции Илья Шуманов, признанный Минюстом иностранным агентом:

«Очевидно, что FATF подталкивают к более жесткой коммуникации с Россией. Этому предшествовало большое количество публикаций, которые у глобального сообщества сформировали ощущение о том, что РФ взаимодействует с террористическими организациями. Я говорю о том, что ЧВК "Вагнер" в некоторых странах признана террористической организацией, и это достаточно серьезный аргумент, который России будет очень трудно обойти».

Последний раз, когда эти претензии озвучивались, последствия наступили незамедлительно. Bank of Cyprus начал закрывать счета россиянам, а Казахстан выпустил отдельное постановление для банков по работе с клиентами из России. Но если страну еще и добавят в черный список, ситуация будет гораздо хуже, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Если вы — российский гражданин не под санкциями — вдруг решили перечислить деньги за какой-нибудь товар или даже на свой банковский счет, который находится в другой стране, допустим, в Казахстане, то казахстанский банк может спокойно вам отказать в проведении этих трансакций. Для него такой перевод будет иметь повышенный риск. Ему нужно будет собрать целое досье на эту трансакцию и на вас, что она действительно никак не связана с терроризмом, и по этой сделке отчитаться своему регулятору. В 90% случаев банку проще отказать в проведении этой операции, чем заниматься дополнительной работой, потому что он на таком переводе, скорее всего, заработает меньше».

Есть, правда, несколько нюансов. Во-первых, FATF не публикует повестки заседаний, поэтому не понятно, собирается ли группа вообще пересматривать статус России. Во-вторых, помимо черного списка есть серый. Попадание туда означает, что нарушения есть, но страны могут их исправить и избавиться от клейма. Там, например, находятся Турция, Объединенные Арабские Эмираты, союзница по БРИКС ЮАР. Но, судя по реакции российского ЦБ, и к этой компании Россия примыкать не хотела бы.

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