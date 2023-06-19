Дистрибутор запчастей арендовал крупный складской блок в «PNK парк Шушары-3» в Петербурге

Группа компаний «Армтек» арендовала 12,5 тыс. кв. м. в строящемся складском корпусе в индустриальном парке «PNK парк Шушары-3». Об этом «Ъ-СПб» сообщили в компании NF Group, которая выступила консультантом сделки.

«Армтек» является одним из крупнейших дистрибуторов автомобильных запчастей на рынке Восточной и Центральной Европы. Компания решила увеличить складские мощности в связи с ростом объемов поставок. Сейчас в распоряжении компании находится 155 тыс. кв. м автоматизированных складов для хранения запчастей для легковых и грузовых автомобилей.

«PNK парк Шушары-3» расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В индустриальном парке находится четыре промышленных здания и есть возможность для строительства еще трех. Его территория позволяет построить возвести 430 тыс. кв. м. индустриально-складской недвижимости.

В первом квартале 2023 года основной спрос на качественные складские площади в Санкт-Петербурге формировали не транспортные и логистические компании как в прошлом году, а компании-дистрибьюторы, говорит заместитель директора по работе с корпоративными клиентами NF Group Маргарита Афлетунова. На их долю пришлось до 62% от общего объема сделок или 63,5 тыс. кв. м., отмечает она.

Санкт-Петербург – не самая простая локация для промышленных объектов, добавляет управляющий директор PNK group Евгений Скаридо. По его словам, данный сегмент до сих пор пребывает в зоне дефицита предложения как в количественном, так и в качественном отношении.

Константин Куркин

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