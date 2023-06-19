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Росморречфлот: Керченский пролив пересекли 175 тысяч человек

С начала работы Керченской паромной переправы в октябре прошлого года пролив в обе стороны пересекли 175,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Фото: Telegram-канал РосМорРечФлота

Фото: Telegram-канал РосМорРечФлота

За время работы паромов в обе стороны было переправлено 141,2 тыс. единиц автомобильного транспорта и 17,7 тыс. железнодорожных вагонов.

«Действующих штормовых предупреждений нет»,— говорится в сообщении.

Всего паромы выполнили 4,2 тыс. рейсов. По прогнозам синоптиков, 19 июня в районе переправы скорость ветра может достигать 6–11 метров в секунду, высота волн будет достигать 20–70 см.

Анастасия Донскова

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