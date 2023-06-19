Оперативного дежурного охраны шинного завода в Ярославле осудили за смерть подчиненного

Оперативный дежурный охраны Ярославского шинного завода признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор по уголовному делу вынес Ленинский районный суд Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ленинский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как установило следствие, оперативный дежурный охраны ЯШЗ узнал, что один из его подчиненных находится на работе в состоянии алкогольного опьянения. От руководства охранного предприятия этот факт скрыли, от работы старшего охранника не отстранили. В результате он упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Вместо того, чтобы вызвать медиков, старшего охранника поместили в комнату отдыха для водителей при центральной проходной завода, где он провел на полу больше 3 часов. Медики смогли осмотреть пострадавшего только около 18 часов вечера, после чего охранник был госпитализирован. Спасти его жизнь не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении условий охраны труда, повлекшем смерть потерпевшего. Свою вину оперативный дежурный признал, принес извинения потерпевшей стороне и частично возместил моральный ущерб.

В итоге Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к 1 году и 3 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ему в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с охраной труда. 27 мая приговор вступил в законную силу.

Андрей Иванов