Новосибирские справороссы выдвинули предпринимателя кандидатом в губернаторы

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП) выдвинула в губернаторы Новосибирской области беспартийного бизнесмена Владислава Плотникова. Конференция регионального отделения (РО) партии состоялась 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

По словам председателя совета РО, депутата Госдумы РФ Александра Аксененко, кандидатура господина Плотникова была поддержана единогласно. Ожидается, что документы о намерении участвовать в выборах представитель СРЗП направит в областную избирательную комиссию на этой неделе.

Предвыборная программа кандидата от СРЗП еще формируется. В нее, как отметил господин Аксененко, прежде всего, войдут положения о борьбе с бедностью и поддержке социально незащищенных жителей области.

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся в сентябре 2023 года.

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Валерий Лавский