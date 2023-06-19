УдГУ оказался на 16 месте в стране по уровню зарплат выпускников в сфере финансов

Удмуртский государственный университет оказался на 16 позиции в рейтинге вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере экономики и финансов. За год университет не изменил свою позицию, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов УдГУ составляют 75 тыс. руб., прирост за год — порядка 5 тыс. руб. При этом доля выпускников, оставшихся в городе обучения, равна 87%.

Отметим, что возглавил рейтинг Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники университета, работающими в экономической и финансовой сфере, в первые пять лет после окончания зарабатывают в среднем 165 тыс. руб. На второй позиции оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — 150 тыс. руб., на третьем — МГУ (140 тыс. руб.).