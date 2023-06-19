В Казани во время Сабантуя будет организована спецподача автобусов

В Казани в день празднования Сабантуя, 24 июня, будет организована спецподача автобусов. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления культуры Азат Абзалов.

В частности, спецавтобусы будут доставлять до Березовой рощи казанского поселка Мирный от станции метро «Проспект Победы», от остановки «10-й микрорайон», а также от концертного зала Филармонии на Павлюхина и от улицы Глазунова. Кроме того, до места празднования будут ездить автобусы №23, 56 и электричка.

До Лебяжьего озера можно будет доехать на автобусах 36, 46 и 72. Кроме того, по Горьковскому шоссе от парковки ТЦ «Мегастрой» будут ездить дополнительные транспортные средства.

До Березовой рощи поселка Дербышки желающие смогут доехать на автобусах №1, 25, 34, 60, 90 и 91. Также дополнительный транспорт будет курсировать с Компрессорного завода и с ТЦ «Мега».

"Ъ-Казань"