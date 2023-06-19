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Компания депутата горсовета Уфы получила контракт на охрану министерств за 64 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе 19 июня заключило контракт на охрану объектов, организацию контрольно-пропускного режима министерств и ведомств с ООО ЧОО «Центурион-лонге», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной максимальной цене — 64,5 млн руб., средства выделит бюджет республики. Компания была единственным участником конкурса.

Контракт будет действовать год – до июля 2024 года. Необходимо охранять 13 зданий, в том числе Дом республики, здания Курултая, министерств земельных и имущественных отношений, культуры, экологии, образования, сельского хозяйства, клубного дома «Трилогия» на улице Аксакова, памятника архитектуры «Дом Тушновых», бывшего здания арбитражного суда Башкирии, Советской площади и территории выездных мероприятий.

На невооруженном посту у охранника должны быть специальные средства (наручники, резиновая палка), фонарь, ручной металлодетектор, свисток, на вооруженном — также служебное огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие.

Исполнитель должен охранять имущество и объекты заказчика, проверять документы, каждые два часа осматривать служебные помещения на предмет наличия посторонних предметов, проводить обходы охраняемой территории, наблюдать за прилегающей территорией, как визуально, так и с помощью камер видеонаблюдения.

ООО ЧОО «Центурион-лонге», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 1998 года. Компания занимается деятельностью охранных служб. Владельцами являются депутат горсовета Уфы Андрей Борисов и Наиль Гафаров. В 2022 году выручка компании составила 165,9 млн руб., чистая прибыль — 101,8 млн руб. В апреле текущего года компания заключила контракт с ГКУ «Хозяйственное управление» за 2,9 млн руб.

Майя Иванова

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