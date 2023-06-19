Экс-сотрудника ЧТЗ будут судить за получение взяток

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшим начальником бюро отдела обеспечения металлом ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Материалы передали на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд Челябинска. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, в 2018–2022 года сотрудник завода получил от директоров организаций взятки на общую сумму 680 тыс. руб. за передачу конфиденциальных сведений о стоимости коммерческих предложений у других поставщиков и цене предполагаемой к поставке металлопродукции. В дальнейшем он оказал им покровительство, обеспечил им приоритетное заключение договоров на поставку и своевременную оплату выставленных счетов. Всего экс-сотруднику вменяют в вину девять преступных эпизодов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте