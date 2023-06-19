Все детсады и школы Казани оборудованы кнопками тревожной сигнализации

За последние три года все школы и детсады Казани оборудовали системой контроля и управления доступом. Об этом говорится в сообщении мэрии.

В частности, в 202 школах города системы были установлены на 250 дверях и 261 калитке, а в 393 детсадах — на 970 дверях и 554 калитках. Кроме того, 176 школ и 223 детских сада оборудованы системой охранной сигнализации, а еще в 172 школах и 274 детсадах появились системы речевого оповещений.

В мэрии добавили, что все школы Казани также оборудованы видеокамерами.

"Ъ-Казань"