Семь спортивных проектов из Удмуртии получат поддержку от Фонда президентских грантов

Семь проектов из Удмуртии, направленные на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, одержали победу во втором конкурсе Фонда президентский грантов. Соответствующее решение принято 14 июня на заседании Координационного комитета, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В частности, среди победителей оказались «Ясеневый кубок», школа туристической подготовки «Завьял Батыр», «Кубок Черезова», дошкольное хоккейное троеборье, футбольный турнир дворовых и семейных команд «В движении», инклюзивный Чемпионат «ZaСПОрт на равных», а также «Удмуртское долголетие 2.0». В рамках первой части проекта в Удмуртии открыли 67 бесплатных физкультурных клубов для людей старшего поколения, а во второй части примут участие еще и внуки в возрасте от 7 до 10 лет.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин, в настоящее время в регионе регулярно занимаются спортом 46% жителей, а к 2030 году показатель планируется увеличить до 70%.