В Новосибирской области резко вырос спрос на услуги юристов и бухгалтеров

За год рост спроса на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов вырос в Новосибирской области на 110%, сообщает «Авито услуги». На услуги бизнес-консультантов в регионе приходится 134% всех запросов пользователей в категории деловых услуг, отмечают эксперты компании. При этом только в мае спрос на услуги консультантов в регионе вырос на 134% к маю 2022-го, а число предложений от специалистов – на 111%. На услуги юристов рост спроса и предложения в мае составил 89% и 13% соответственно к аналогичному периоду 2022 года, следует из данных аналитики «Авито» и агентства ORO.

В целом по стране услуги юристов, бухгалтеров и бизнес-консультантов стали самыми массовыми в сфере деловых услуг. Так 44% провайдеров на рынке деловых услуг оказывают услуги в сфере юриспруденции, 32% – в финансах, 22% – оказывают в составлении документов, 16% – бизнес-консультировании.

Выручка частных специалистов и компаний, которые оказывают деловые услуги в России, за год составила более 1,3 трлн руб.

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Оксана Павлова