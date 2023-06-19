Челябинский парк Гагарина закроют для посетителей на полтора дня

В Челябинске Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина закроют для посещения в конце этой недели. Это связано с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного окончанию учебного года, сообщает пресс-служба мэрии.

Центральную часть парка закроют с 6 утра 23 июня до 12 часов 24 июня. Горожане смогут гулять только в лесу за центральным карьеров и по дорожкам от стадиона Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы. 23 и 24 июня в парке Гагарина отменяется показ короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино и танцевальный вечер для старшего поколения.

Кроме того, с 6 часов 23 июня до окончания мероприятия для выпускников закроют движение транспорта по улицам Коммуны – от Энгельса до Второго институтского переулка и Энтузиастов – от Коммуны до проспекта Ленина.

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