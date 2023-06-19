Из Удмуртии в зону СВО отправили автобус и машину с гуманитарной помощью

Автобус и «ГАЗель» с гуманитарном помощью 16 июня отправили из столицы Удмуртии на территорию проведения спецоперации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в отправке находится белье, утеплители, продуктовые наборы и спецоборудование.

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В частности, среди груза находятся рюкзаки, укомплектованные квадрокоптерами, тепловизорами, телефонами, портативными зарядными устройствами и аптечкой. Вместе с этим отправили и газеты.

Отмечается, что новый 44-местный автобус позволит бойцам комфортно передвигаться от места базирования до зоны проведения спецоперации. Сейчас внушительное расстояние в тысячу километров военнослужащие преодолевают на автомобиле «Урал».