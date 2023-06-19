«Не предатели, а чуть ли не наши амбассадоры за рубежом»

Половина уехавших за рубеж россиян вернулась в страну. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил помощник президента Максим Орешкин. Точной статистики он не назвал, но уточнил, что вернувшихся фиксируют по активным банковским операциям. Сейчас они стали активно пользоваться картами, заблокированными за границей. По подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. На проблему релокантов обратил внимание и Владимир Путин. На пленарной сессии ПМЭФ президент заявил, что не видит в этой тенденции ничего плохого. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как менялось отношение российских властей к уехавшим за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Релокантов казнить, нельзя помиловать — за минувший год запятая в этом предложении как-то незаметно поменяла свое место. И если еще несколько месяцев назад власти активно говорили о финансовых наказаниях для покинувших страну после начала военного конфликта с Украиной, а спикер Вячеслав Володин называл их не иначе как негодяями, то нынче диспозиция заметно изменилась.

Сначала большинство карательных законодательных инициатив были спущены на тормозах. Потом Минфин отказался от идеи повышения ставки НДФЛ с 13% до 30% для работающих в российских компаниях удаленно. А на ПМЭФ и сам президент Путин высказался в благожелательном тоне: «Если кто-то хочет жить в другом месте — ради бога. Но я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты».

Речь, конечно, не идет про политических несогласных и активно высказывающихся. Прокуратура продолжает заводить уголовные дела и выписывать штрафы, а Минюст исправно публикует каждую пятницу все новые списки иноагентов. Однако тем, кто готов просто молча жить вдали от родины, по сути, объявлена негласная амнистия.

Причин тут несколько. Во-первых, эти люди нужны российской экономике. Заменить их трудовыми мигрантами из стран Средней Азии не получится. К тому же если в результате дополнительного налогообложения они предпочтут найти другую работу, то это негативно скажется на поступлениях в и без того дефицитный бюджет.

Во-вторых, государство не в состоянии полноценно бороться с этой группой граждан. Предприятия, в которых работают релоканты, могут создавать филиалы за рубежом, и дешевле нанимать людей в них. Да и в целом отследить, кто потерял статус резидента, а кто еще нет, достаточно сложно. Базы данных пограничников и налоговиков планируют связать лишь в 2024 году.

Поэтому в Кремле, судя по всему, была принята новая концепция. Согласно ей, более половины из уехавших уже вернулись, а остальные рано или поздно подтянутся. Родные березки им ничто не заменит, а Москва — лучший город на Земле. Звучит все вроде бы логично и перспективно.

Только непонятно, как объяснить населению, что те, кого весь год активно поносили с высоких трибун, оказывается, не предатели, а чуть ли не наши амбассадоры за рубежом. А заодно, как донести до релокантов, которые пока не собираются возвращаться, что отношение к ним на родине кардинально изменилось. И это изменение — не однодневный каприз, а запятая вновь не вернется к пробелу после слова казнить.

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