В животноводческий комплекс в Башкирии планируется вложить 2,3 млрд рублей

ООО «Молочная индустрия» намерено вложить в строительство животноводческого комплекса в Иглинском районе на 1,2 тыс. дойных коров 2,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума соответствующее соглашение подписали министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова и генеральный директор компании «Молочная индустрия» Виктор Сычев. На новом комплексе планируется производить до 9 тыс. т сырого молока ежегодно и создать 80 новых рабочих мест.

К 2024 году в Башкирии должен заработать 21 новый молочный комплекс, сообщил Ильшат Фазрахманов. По его словам, в республике уже дейстют 18 индустриальных молочных ферм.

ООО «Молочная индустрия», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Кальтовка Иглинского района в марте текущего года. Компания занимается смешанным сельским хозяйством. Владельцем является Виктор Сычев. Ранее он был директором ООО СПК «Павлищево» в Можайске.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте