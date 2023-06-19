В Ярославской области в ДТП пострадали два водителя и пассажир

В Борисоглебском районе Ярославской области столкнулись «Деу Нексия» и «Киа Рио», пострадали водители обеих машин. О ДТП сообщают в УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области ДТП в Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 8.50 утра 18 июня на дороги «Новоселка-Щурово». Пострадали оба водителя столкнувшихся машин и пассажир.

«Водитель 1975 года рождения и пассажир мужчина 1982 года рождения автомобиля «Деу Нексия» и водитель автомашины «Киа Рио» 1974 года рождения с травмами госпитализированы в лечебное учреждение»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Причина и виновник аварии устанавливаются.

Андрей Иванов