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В Ярославской области в ДТП пострадали два водителя и пассажир

В Борисоглебском районе Ярославской области столкнулись «Деу Нексия» и «Киа Рио», пострадали водители обеих машин. О ДТП сообщают в УМВД по региону.

ДТП в Ярославской области

ДТП в Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП в Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 8.50 утра 18 июня на дороги «Новоселка-Щурово». Пострадали оба водителя столкнувшихся машин и пассажир.

«Водитель 1975 года рождения и пассажир мужчина 1982 года рождения автомобиля «Деу Нексия» и водитель автомашины «Киа Рио» 1974 года рождения с травмами госпитализированы в лечебное учреждение»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Причина и виновник аварии устанавливаются.

Андрей Иванов

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