В Крыму начали проверку по факту травмирования людей при взрыве газа в легковом авто под Евпаторией

В Крыму начали проверку по факту возгорания газового баллона в легковом автомобиле на Евпаторийском шоссе, при котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

По данным ведомства, 19 июня в Toyota Land Cruiser, двигавшемся в районе поселка Мирный по Евпаторийскому шоссе, началось возгорание. Три человека получили различные травмы, их доставили в больницу.

Ранее о произошедшем сообщил советник главы республики Олег Крючков. Причины и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе процессуальной проверки.

Анастасия Донскова

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