Мэрия Ярославля откажется от собственности на дорожный проезд

Мэрия Ярославля намерена передать в собственность Ярославского муниципального района земельный участок, относящийся к санаторно-лесной школе имени Шарова. Проект решения внесен в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Сама санаторно-лесная школа территориально расположена на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, однако земля под ней была собственностью мэрии. По земельному участку идет Сосновый проезд. Как отметили в мэрии, автомобильная дорога используется в качестве подъездной к строящимся объектам Заволжского сельского поселения.

Потому мэрия и намерена передать земельный участок, по которому идет дорога, в собственность Ярославского района. Проект решения выносится на комиссию по собственности муниципалитета и будет рассмотрен 19 июня.

Андрей Иванов