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Пермские спортсменки заняли призовые места в лично-командном Кубке России по конному троеборью

Спортсменки из Пермского края, мастера спорта Олеся Косарева и Татьяна Артемьева заняли призовые места в соревнованиях «Лично-командный Кубок России по троеборью HL», в программе CCN 4*S HL (одна из сложнейших программ в троеборье). Как сообщил «Ъ-Прикамье» президент Федерации конного спорта Пермского края Александр Кузовлев, состязания проводились с 15 по 18 июня в Московской области.

Фото: Федерация конного спорта Пермского края

Фото: Федерация конного спорта Пермского края

В личном зачете Кубка России по конному троеборью Олеся Косарева заняла первое место на лошади Фри Энд Изи Би. В командном зачете состязаний Олеся Косарева и Татьяна Артемьева заняли второе место.

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