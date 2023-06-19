Пермские спортсменки заняли призовые места в лично-командном Кубке России по конному троеборью

Спортсменки из Пермского края, мастера спорта Олеся Косарева и Татьяна Артемьева заняли призовые места в соревнованиях «Лично-командный Кубок России по троеборью HL», в программе CCN 4*S HL (одна из сложнейших программ в троеборье). Как сообщил «Ъ-Прикамье» президент Федерации конного спорта Пермского края Александр Кузовлев, состязания проводились с 15 по 18 июня в Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация конного спорта Пермского края Фото: Федерация конного спорта Пермского края

В личном зачете Кубка России по конному троеборью Олеся Косарева заняла первое место на лошади Фри Энд Изи Би. В командном зачете состязаний Олеся Косарева и Татьяна Артемьева заняли второе место.