Глава Удмуртии: «Мы предлагали бизнесу взять по несколько домов на реставрацию фасадов»

Ижевский бизнес пока не идет на сотрудничество с властями в части реставрации фасадов исторических зданий в центре города. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, он проводил переговоры с предпринимателями, чтобы они взялись за ремонт зданий. Это могло бы улучшить облик центра столицы республики и соответственно повысить привлекательность жилья и коммерческой недвижимости. Однако согласилась только одна компания, а финансовых возможностей у бюджета на ремонт всех фасадов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сколько фасадов на центральных улицах до сих пор не отремонтировано! Это ведь тоже показатель отношения бизнеса к родному городу. Мы предлагали бизнесу взять по несколько домов на реставрацию фасадов. При условии, что мы параллельно занимаемся дорогами, тротуарами, общественными пространствами. Но согласилась пока лишь одна компания»,— рассказал господин Бречалов порталу Izhlife.

Расходы на одно здание, являющееся объектом культурного наследия, составит максимум 15 млн руб. По мнению главы региона, для застройщиков это небольшие суммы.

«При этом многие не отказываются, но начинают торговаться. Один — не буду фамилию называть — говорит: “Я готов три фасада сделать”. И огромный перечень требований взамен выдвигает — здесь дайте землю, здесь возможность какой-то объект построить и т.д. Поэтому культура бизнес-сообщества, которая была бы направлена на поддержку родного города, в Ижевске, в отличие от Сарапула, Глазова и даже Воткинска, пока не сформирована. Хотя с ее помощью можно было бы решить много вопросов»,— отметил глава региона.

При этом фасады в центре Ижевска власти в этом году в любом случае начнут ремонтировать, так как это визитная карточка города, по которой формируют свое впечатление гости Удмуртии.

«Благоустройство — общая задача, решение которой выгодно и бизнесу, и власти, и жителям. Это наш общий город, и делать его лучше надо вместе. При этом к заводчанам вопросов нет – они здорово всегда поддерживают наши инициативы. А вот бизнес пока таким желанием не горит. Они тоже много помогают, но конкретно по этому проекту поработать не получилось»,— добавил Александр Бречалов.

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